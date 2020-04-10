Kaşık dökmesi tarifi oldukça pratik ister tatlı ister tuzlu!
Görüntüsü ile bize pancake'i hatırlatsa da malzemeleri bakımından pancake'den biraz daha farklı olan bu lezzet kahvaltı sofralarınızın yeni vazgeçilmezi olacak.
Kaşık dökmesi tarifi adını şekil vermek için kaşıkla yapılmasından alıyor. İsterseniz tatlı olarak isterseniz de tuzlu olarak tüketebileceğiniz bu nefis tarife bayılacaksınız.
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Malzemeler:
1,5 su bardağı un
2 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
3/4 su bardağı yoğurt
1,5 yemek kaşığı süzme yoğurt
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
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Hazırlanışı
Derin bir kabın içerisine yumurtaları kırın. Hafifçe çırpın. Üzerine yoğurt, süzme yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek güzelce karıştırın.
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Tüm malzemeler birbiriyle bütünleştiğinde üzerine eleyerek un, kabartma tozunu ilave edin ve çırparak karıştırın.
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