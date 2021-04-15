Kasık ağrısı neden olur kasık ağrısına evde ne iyi gelir?

Kasık ağrısı neden olur?

Kadınlardaki kasık ağrılarının nedeni yumurtalık kisti benzeri üreme organları ile ilgili sorunlardan dolayı olabileceği gibi (Yumurtalık kisti benzeri üreme organları ile ilgili sorunlara Kadın hastalıkları ve doğum bölümü uzmanları bakar) iskelet sorunları, psikolojik nedenler ya da bağırsaklarla ilgili bazı problemler de olabilir.