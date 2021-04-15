Kasık ağrısı neden olur kasık ağrısına evde ne iyi gelir?
Kasık ağrısı, iç uyluk, üst uyluk ve alt karın bölgesinin birleştiği yerde oluşuyor. Peki kasık ağrısı neden olur? Evde nasıl geçer? İşte yanıtı...
Kasık ağrısının en yaygın nedeni, sporcularda sıkça görülebilen kas, tendon veya bağ gerginliğidir. Ancak kasları zorlayan bir aktivite ve herhangi bir yaralanma olmadan ortaya çıkan kasık ağrıları, altta yatan başka bir sorundan da kaynaklanıyor olabilir.
Kasık ağrısı neden olur?
Kadınlardaki kasık ağrılarının nedeni yumurtalık kisti benzeri üreme organları ile ilgili sorunlardan dolayı olabileceği gibi (Yumurtalık kisti benzeri üreme organları ile ilgili sorunlara Kadın hastalıkları ve doğum bölümü uzmanları bakar) iskelet sorunları, psikolojik nedenler ya da bağırsaklarla ilgili bazı problemler de olabilir.
Kasık ağrısı önlenebilir mi?
Kasık çekmeleri ağrılı olabilir ve sizi sevdiğiniz bazı aktivitelerden uzak tutabilir. Aktivite sırasında zorlanmalardan kaynaklanan kasık ağrılarını önlemeye yardımcı olabileceğiniz yollar şu şekildedir:
-Herhangi bir fiziksel aktiviteden önce bacaklarınızı ve kasık kaslarınızı ısıtın. -Vücut ısınızı yükseltmek için hafif bir koşu faydalı olabilir.
-Rahat ayakkabılar tercih edin.
-Egzersizlerin yoğunluğunu yavaşça artırın.