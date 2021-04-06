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'Kaseye kustum' deyip iğrenç olayı itiraf etti! Didem Soydan lezbiyenlerden aldığı mesajları anlattı

'Kaseye kustum' deyip iğrenç olayı itiraf etti! Didem Soydan lezbiyenlerden aldığı mesajları anlattı

Cesur pozları ve çarpıcı açıklamalarıyla sık sık olay olan Didem Soydan, hayatına dair yaptığı itiraflar olay oldu.

'Kaseye kustum' deyip iğrenç olayı itiraf etti! Didem Soydan lezbiyenlerden aldığı mesajları anlattı

Kendinden 7 yaş küçük Burak Deniz'le aşk yaşayan Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Soydan, YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk oldu.

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'Kaseye kustum' deyip iğrenç olayı itiraf etti! Didem Soydan lezbiyenlerden aldığı mesajları anlattı

37 yaşındaki Didem Soydan, özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

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'Kaseye kustum' deyip iğrenç olayı itiraf etti! Didem Soydan lezbiyenlerden aldığı mesajları anlattı

"Hastalıkla ilgili korkum var" diyen Soydan "Babamı o nedenle kaybettim. Travması kaldı. Kristal kürem olsa korktuğum şey başıma gelecek mi onu öğrenmek isterdim." şeklinde konuştu.

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'Kaseye kustum' deyip iğrenç olayı itiraf etti! Didem Soydan lezbiyenlerden aldığı mesajları anlattı

Lise yıllarını anlatan Soydan "Lisede zayıflıktan ölüyordum, 35-40 kilo kadardım. Okulun en havalı kızları marka bot giyiyor. Tıknaz kısa boylular. Ergenliğe benden daha önce girmişler, ben ise Safinaz." dedi. 

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