'Kaseye kustum' deyip iğrenç olayı itiraf etti! Didem Soydan lezbiyenlerden aldığı mesajları anlattı
Cesur pozları ve çarpıcı açıklamalarıyla sık sık olay olan Didem Soydan, hayatına dair yaptığı itiraflar olay oldu.
Kendinden 7 yaş küçük Burak Deniz'le aşk yaşayan Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyordu. Soydan, YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk oldu.
37 yaşındaki Didem Soydan, özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.
"Hastalıkla ilgili korkum var" diyen Soydan "Babamı o nedenle kaybettim. Travması kaldı. Kristal kürem olsa korktuğum şey başıma gelecek mi onu öğrenmek isterdim." şeklinde konuştu.
Lise yıllarını anlatan Soydan "Lisede zayıflıktan ölüyordum, 35-40 kilo kadardım. Okulun en havalı kızları marka bot giyiyor. Tıknaz kısa boylular. Ergenliğe benden daha önce girmişler, ben ise Safinaz." dedi.