Kaşar peynir dolgulu ekmek nasıl yapılır?
Bayat ekmeklerinizi de değerlendirebileceğiniz bu ekmek tarifiyle çay saatlerinizi daha keyifli hale getirin.İşte malzemeleri ve yapılışı!
Malzemeler
1 adet bütün ekmek
1 demet maydanoz
2 diş sarımsak
400 gram kaşar
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
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Fırını 180 derece fansız programda ayarlayın.
Bütün ekmeği, yatay ve dikey kareler oluşturacak şekilde bıçakla derinlemesine kesin.
Tereyağı ve zetinyağını eritin.
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Sarımsakları minik minik parçalar halinde doğrayın ve ısınan tereyağı-zeytinyağı karşımının içinde kavurun.
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Maydanozları ince ince kıyın ve sarımsaklarla beraber bir kaç kez çevirin.
Kaşar peynirini ince ince dilimleyin.
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