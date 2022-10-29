Kasaptan aldığı etten 'şarbon' kaptı! Kasap dükkanı kapatıldı

Bekir Aydın yaşadığı talihsiz olayı şöyle anlattı: "Şehir merkezinde bir kasaptan et aldım. Çok fazla almadım bir kiloydu. Aldığım eti eve götürdüm. Çocuklarım evde yoktu, ben de eti kendi ellerimle yıkadım daha sonra pişirdim. Oğlum ve eşim ile beraber yedik. Yemeği yedikten sonra sabah kalktığımda sol kolumda iğne ucu kadar bir sivilce çıktı. İlk başta umursamadım."