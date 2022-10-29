Kasaptan aldığı etten 'şarbon' kaptı! Kasap dükkanı kapatıldı
ELAZIĞ’da yaşayan Bekir Aydın, 9 gün önce kentte faaliyet gösteren bir kasaptan et aldı. Aldığı etten kendisine şarbon bulaşan Aydın’ın hayatı alt üst oldu. Hastanede yaşam mücadelesi veren Aydın, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" diyerek duruma tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından şarbonlu etin satıldığı kasap dükkanı mühürlendi.
Elazığ’da yaşayan 43 yaşındaki Bekir Aydın, yaklaşık 9 gün önce başına geleceklerden habersiz, bir kasaptan et aldı. O gün eşinin yerine yemeği kendisi yapan Bekir Aydın, yemeği ailesiyle birlikte yedikten sonra el ve vücudunda yaralar çıktı. Aydın, yaraları sivilce sanarak hastaneye gitmedi.
Daha sonra acil servise giden Aydın, 3 gün sonra yaranın büyümesiyle tekrar hastaneye gitme kararı aldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi enfeksiyon bölümünde yapılan tetkiklerde Aydın’da şarbon tespit edildi. Hastanın et yediğini söylemesi üzerine de durum Elazığ il Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman il Müdürlüğüne iletildi. Ekipler harekete geçerek ette yapılan incelemede şarbona rastlandı.
Bekir Aydın yaşadığı talihsiz olayı şöyle anlattı: "Şehir merkezinde bir kasaptan et aldım. Çok fazla almadım bir kiloydu. Aldığım eti eve götürdüm. Çocuklarım evde yoktu, ben de eti kendi ellerimle yıkadım daha sonra pişirdim. Oğlum ve eşim ile beraber yedik. Yemeği yedikten sonra sabah kalktığımda sol kolumda iğne ucu kadar bir sivilce çıktı. İlk başta umursamadım."
"Belki diken veya sinek ısırmıştır, diye düşündüm. Aradan zaman geçince kızarıklık ve yara daha çok büyümeye ve şişmeye başladı. Olaydan 24 saat sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesindeki acil servis bölümüne gittim. Acilde bir şey yapamadılar, antibiyotik ve merhem yazıp kullanmamı istediler ve polikliniğe gelmem gerektiğini söylediler. Evde geceyi acılar içerisinde sabahladım.”