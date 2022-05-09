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Kasapta başladı 15 dükkanı kül etti! Görüntüler feci patlama da oldu

Kasapta başladı 15 dükkanı kül etti! Görüntüler feci patlama da oldu

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde kasap dükkanında çıkan yangın 15 iş yerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sırasında patlamalar da oldu.

Kasapta başladı 15 dükkanı kül etti! Görüntüler feci patlama da oldu

İlçe merkezinde ilk olarak kasap dükkanlarında çıktığı iddia edilen yangın sırasında havai fişek malzemeleri satan bir iş yerinde de patlamalar oldu.

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Kasapta başladı 15 dükkanı kül etti! Görüntüler feci patlama da oldu

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki diğer iş yerlerine sıçradı.

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Kasapta başladı 15 dükkanı kül etti! Görüntüler feci patlama da oldu

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kasapta başladı 15 dükkanı kül etti! Görüntüler feci patlama da oldu

Yangında 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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