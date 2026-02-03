Kasadaki bileklikler nerede, evini talan mı ettiler? Fatih Ürek'in ablalarıyla ilgili bomba iddia
Fatih Ürek'in vefatının ardından bu kez ailesiyle ilgili iddialar gündeme geldi. Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddialara göre Ürek'in ablalarının, ünlü sanatçının evini talan ettiği ve bazı eşyalarını satmaya çalıştığı öne sürüldü. Ortaya atılan bu iddiaların ardından magazin gündemi çalkalandı. İşte ayrıntılar...
Fatih Ürek'in ölümünün ardından ailesiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı ve bu iddialar magazin gündemine adeta bir bomba gibi düştü. Gel Konuşalım programında dile getirilen sözler, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Fatih Ürek'in evi talan mı edildi? Fatih Ürek'in kasada muhafaza ettiği bileklikler nerede? İşte detaylar...
107 gündür yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Fatih Ürek, 59 yaşında hayatını kaybetti. Pazar günü son yolculuğuna uğurlanan Fatih Ürek'in ablaları sanatçının ölümünden sonra çeşitli iddialarla gündeme geliyor.
Son olarak Gel Konuşalım programında Nur Tuğba Namlı, şoke eden iddialarda bulundu. Namlı "Ablalarına şunu sormak istiyorum; Evi talan ettiniz mi? İstanbul'daki, Bodrum'daki evlerin içindeki eşyalar nerede? Fatih Ürek'in kürklerini daha vefat etmeden önce İzmir'e gidip İzmir'deki ünlü kürk evine satmaya çalıştınız mı?" dedi.
"KASADAKİ BİLEKLİKLER KOLUNUZDA MI?"
Konuşurken sinirlenen ünlü sunucu şu ifadeleri kullandı:
"Yani adam yaşam savaşı veriyor. İstanbul'daki, Bodrum'daki evini talan etmişler. Çok net bir isimden duymasam asla söylemem. Kolundaki her zaman taktığı bileklikler, onların kolunda diyor.