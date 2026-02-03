Kasadaki bileklikler nerede, evini talan mı ettiler? Fatih Ürek'in ablalarıyla ilgili bomba iddia

Fatih Ürek'in ölümünün ardından ailesiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı ve bu iddialar magazin gündemine adeta bir bomba gibi düştü. Gel Konuşalım programında dile getirilen sözler, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Fatih Ürek'in evi talan mı edildi? Fatih Ürek'in kasada muhafaza ettiği bileklikler nerede? İşte detaylar...