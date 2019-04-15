Kas yapan besinler nelerdir 15 maddede basit kas tüyosu

Kaslı bir vücuda sahip olmak isteyen insanların çoğu yalnızca spor yapar. Ancak bunun için sadece spor yetmez. Sağlıklı beslendiğiniz takdirde kas yapmanıza yardım edebilecek besinleri tüketmeniz, sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Kalorisi yüksek olan yiyeceklerden kaçınarak, yağ yakan ya da kas yapan yiyeceklere yönelmeli çünkü spor esnasında harcayacağınız enerjinin 2 katını kısa sürede geri kazanmalı ve kas yapımını destekleyici besinlerle sporunuzu desteklemelisiniz. İşte kas yapmanıza yardım edecek 15 besin...