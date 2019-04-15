Kas yapan besinler nelerdir 15 maddede basit kas tüyosu
Erkeklerin yanı sıra son zamanlarda kadınların da kas yapma çabası, çeşitli sağlıklı besinlerden geçiyor. İşte tükettiğinizde kas yapmanızı kolaylaştıracak 15 besin.
Kaslı bir vücuda sahip olmak isteyen insanların çoğu yalnızca spor yapar. Ancak bunun için sadece spor yetmez. Sağlıklı beslendiğiniz takdirde kas yapmanıza yardım edebilecek besinleri tüketmeniz, sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Kalorisi yüksek olan yiyeceklerden kaçınarak, yağ yakan ya da kas yapan yiyeceklere yönelmeli çünkü spor esnasında harcayacağınız enerjinin 2 katını kısa sürede geri kazanmalı ve kas yapımını destekleyici besinlerle sporunuzu desteklemelisiniz. İşte kas yapmanıza yardım edecek 15 besin...
Yumurta
Her yumurta 6-8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır.
Balık yağı
Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.
Tavuk
Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Kızartarak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.