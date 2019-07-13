Kart'ta Park halindeki otomobile giren yılanı itfaiye çıkarttı

"İlk önce inanmak istemediler"

Arabasına binemediğini anlatan Gül, "Yılan su kanalına düşerek şehir merkezine kadar geldi ve kanaldan çıkarak aracın altına girdi. Yılanın arabamın tekerleğine doğru ilerlediğini görünce ilk önce ben de inanamadım. Şehir merkezinde yılanın ne işi var derken çevreden gelen vatandaşlarda ilk önce inanmak istemediler. Sonra aracın altından bakarken amortisöre sarılmış olduğunu görünce çıkarmaya çalışsak da çıkaramadık. İtfaiye ekibi tazyikli suyu tutunda kendiliğinden aşağıya düştü." diye konuştu.