Kartepe'de tavuk çiftçiliğinde yangın! İtfaiye eri ağzıyla hava verdi hayata döndürmeye çalıştı

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, binlerce civciv telef oldu. Yangının sebebini bilmediklerini söyleyen çiftlik sahibi Cemil Kara, 1 gün önce 56 bin tane civciv aldıklarını söyledi.