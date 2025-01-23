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Kartalkaya'daki otel yangınında yok olan Doğan ailesi gözyaşlarıyla uğurlandı

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Kartalkaya'daki otel yangınında yok olan Doğan ailesi gözyaşlarıyla uğurlandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğunun cenazeleri, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kartalkaya'daki otel yangınında yok olan Doğan ailesi gözyaşlarıyla uğurlandı

Yangında yaşamını yitiren Mert Doğan (41), eşi Duygu (40) ile kızları Doğa (9) ve Mavi Doğan'ın (7) cenazeleri, merkez Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mezarlığı'na getirildi.

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Kartalkaya'daki otel yangınında yok olan Doğan ailesi gözyaşlarıyla uğurlandı

Cenazeye katılan ailenin yakınları, gözyaşı döktü.

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Kartalkaya'daki otel yangınında yok olan Doğan ailesi gözyaşlarıyla uğurlandı

Anne Ersin Doğan, tek çocuğu Mert Doğan'ın tabutuna sarılarak öptü. Burada kılınan namazların ardından cenazeler dualarla toprağa verildi.

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Kartalkaya'daki otel yangınında yok olan Doğan ailesi gözyaşlarıyla uğurlandı

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

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