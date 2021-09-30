Kartal’da yaşandı! Pazardan dönen kadına eski kocadan silahlı pusu

Kartal'da gittiği pazardan evine dönen Semiha Sanlı (55), iddiaya göre evinin önünde kendisini bekleyen eski kocası ile karşılaştı. Saldırgan adam, belinden çıkardığı silah ile Sanlı’ya 3-4 el ateş etti. Kurşunlardan birinin koluna isabet ettiği kadın can havliyle kaçmaya başladı. Cani şahıs da kadını arkasından giderek takip etti.