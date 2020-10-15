Kartal'da yanan otomobiline böyle baktı üzüntüsü yüzünden okundu
KARTAL'da otoyolda seyir halindeki kadın sürücünün aracı alevlere teslim oldu. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kadının üzüntüsü yüzüne yansıdı.
Olay, Kartal TEM Bağlantı Yolu Sultanbeyli istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 CMP 658 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Samandıra gişeler yönünde seyir halindeki aracının motor kısmından dumanlar çıktığını gören Tuğba Verdil aracından inerek yardım istedi.
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Yoldaki diğer sürücüler yanan aracı görünce yangın tüpleriyle araca müdahale etti. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında sürücü Tuğba Verdil cep telefonuyla konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü.
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Kartal TEM otoyolu bağlantı yolu Sultanbeyli istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
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