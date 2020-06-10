Kartal Yediemin Otoparkı'nda korkutan anlar çok sayıda araç yandı

Olay, saat 10.45 sıralarında Kartal Vatansever Caddesi üzerine bulunan Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. Otoparkta bulunan bir minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın diğer araçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti ve yangını güçlükle kontrol altına aldı. Polis, yangının kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde duruyor..