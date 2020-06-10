Kartal Yediemin Otoparkı'nda korkutan anlar çok sayıda araç yandı
İSTANBUL Kartal'da bulunan Yediemin Otoparkı korkutan anlara sahne oldu. Henüz nedeni bilinmeyen yangında çok sayıda araç yandı.
Olay, saat 10.45 sıralarında Kartal Vatansever Caddesi üzerine bulunan Yediemin Otoparkı'nda meydana geldi. Otoparkta bulunan bir minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın diğer araçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale etti ve yangını güçlükle kontrol altına aldı. Polis, yangının kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde duruyor..
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Otoparktaki bir minibüste, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyerek etraftaki 3 araca daha sıçradı.
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Yangında minibüs ve bir panelvan araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da maddi hasar oluştu.
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Araçların yanma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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