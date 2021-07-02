Kartal Tibet'in hayatı film gibi 'Ekmek alacak paramız yoktu...' Olay hikaye...
Kartal Tibet vefat etti haberleri sevenlerini yasa boğdu. Oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” notuyla 83 yaşındaki oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ünlüler Kartal Tibet'i filmleri ve Yeşilçam sinemasına katkılarıyla ve en önemlisi 'babacan' tavrıyla andı ve dev sanatçıyla anılarını sosyal medyada paylaştılar.
Usta oyuncunun vefat haberini oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” duyurdu. Kartal Tibet'in bir fotoğrafını paylaşan Canova, “Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.
Kartal Tibet'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler ardı ardına baş sağlığı mesajı yayınladılar...
"Eve yiyecek alacak paramız yok, ekmeği bölüşüyoruz..."
Bir dönem Kartal Tibet'in asistanlığını yapan ünlü cast direktörü Harika Uygur, ünlü sanatçının vefatının ardından duygusal bir anısını anlattı. Kartal Tibet'in babacan tavrından bahseden Uygur, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı:
"Çok üzgünüm. Size Kartal Tibet ile ilgili anımı anlatmak istiyorum. Yıl 1994. Beş Nisan kararları açıklanmış, ülke ekonomik krizde ve ben dahil bir çok kişi “sektörde” iş yapmak için bekliyoruz. Bu sırada Şehnaz Tango dizisi çekilecek, Semih Kaptanoğlu yönetmen ve Kartal Bey yapımcı. Kanal yanılmıyorsam Show TV ve bekliyoruz. Yaz geldi, para yok beklemeye devam.