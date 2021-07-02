Kartal Tibet'in hayatı film gibi 'Ekmek alacak paramız yoktu...' Olay hikaye...

"Çok üzgünüm. Size Kartal Tibet ile ilgili anımı anlatmak istiyorum. Yıl 1994. Beş Nisan kararları açıklanmış, ülke ekonomik krizde ve ben dahil bir çok kişi “sektörde” iş yapmak için bekliyoruz. Bu sırada Şehnaz Tango dizisi çekilecek, Semih Kaptanoğlu yönetmen ve Kartal Bey yapımcı. Kanal yanılmıyorsam Show TV ve bekliyoruz. Yaz geldi, para yok beklemeye devam.