Kartal Sahili’nde akılalmaz görüntü! Yasağı delip piknik yaptılar

"EVDE BUNALDIK": Sahilde yürüyen Şahin Dinç, “Evlerde bunaldık artık. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok, nefes almaya çıktık" dedi. 'Koronavirüsten korkmuyor musunuz' sorusuna ise, “Artık onları geçtik diye düşünüyorum. Evde bulaşma riski bence daha yüksek, dışarıda temiz hava var. Evde ailenize bulaştırmaktan korkuyorsunuz" şeklinde cevap verdi. Sahile çıkmanın yasak olduğu para cezasına tabii olduğu hatırlatılınca da, “Biliyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Zaten cepte de para yok" diye konuştu.