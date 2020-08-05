Kartal Aydos'ta ormanlık alanda korkutan yangın

KARTAL Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi.