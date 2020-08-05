Kartal Aydos'ta ormanlık alanda korkutan yangın
Kartal Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi. Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Aydos ormanında bugün çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
KARTAL Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği öğrenildi.
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Aydos'ta ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında çıkan yangın havadan ve yerden yapılan çalışmalarla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
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Yangın, arazözler ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.
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Aydos ormanında bugün çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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