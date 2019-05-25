Kartal Adliyesi'ne değilde sanki savaşa gitmişler! İşte o akılalmaz suç eşyaları

Kartal Adliyesi'ne değilde sanki savaşa gitmişler! İşte o akılalmaz suç eşyaları

Dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda, 8 bin 500 suç eşyası sergileniyor. İşte Anadolu Adliyesi’nde ele geçirilenler...

Kartal Adliyesi'ne değilde sanki savaşa gitmişler! İşte o akılalmaz suç eşyaları - Sayfa 1

Dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda, 2019 yılı içerisinde adliye girişinde üst araması ve araba bagajlarında ele geçirilen yaklaşık 8 bin 500 suç eşyası sergileniyor.

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Kartal Adliyesi'ne değilde sanki savaşa gitmişler! İşte o akılalmaz suç eşyaları - Sayfa 2

Sergide bulunan samuray kılıcı, sopalar ve kartvizit görünümlü bıçaklar dikkat çekiyor.

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Kartal Adliyesi'ne değilde sanki savaşa gitmişler! İşte o akılalmaz suç eşyaları - Sayfa 3
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Kartal Adliyesi'ne değilde sanki savaşa gitmişler! İşte o akılalmaz suç eşyaları - Sayfa 4
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