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Karsu Dönmez paylaştı gündem oldu: Depremde duvardan düşmeyen tek fotoğraf

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Karsu Dönmez paylaştı gündem oldu: Depremde duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Deprem felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, halasının yıkılan evinden bir fotoğraf paylaştı. Dönmez, "halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf" notunu ekledi.

Karsu Dönmez paylaştı gündem oldu: Depremde duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Hollanda'da yaşayan sanatçı Karsu Dönmez, Kahramanmaraşlı depremlerde büyük acı yaşadı. 

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Karsu Dönmez paylaştı gündem oldu: Depremde duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Depremin yaşanmasının hemen ardından ailesinden çok sayıda kişiye ulaşamadığını gözyaşlarıyla anlatan Karsu Dönmez'in 10 yakınının enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.

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Karsu Dönmez paylaştı gündem oldu: Depremde duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Hatay’ın Karsu köyünden 1990 yılında Hollanda’ya göç eden bir ailenin kızı olan sanatçı Karsu Dönmez, Hollanda’da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde 89 milyon euro yardım toplamıştı.

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Karsu Dönmez paylaştı gündem oldu: Depremde duvardan düşmeyen tek fotoğraf

Karsu, yardım gecesinde söylediği ‘Neredesin Sen’ türküsü ile de çok konuşulmuştu.

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