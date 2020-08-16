Kars'tan kahreden haber geldi! Yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu
KARS'ta piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuğun cesetlerine ulaşıldı.
Cumhuriyet Köyü Kars Çayı mevkisinde arkadaşlarıyla piknik yaparken serinlemek için girdikleri suda kaybolan Ömercan Dalda (16) ile Ozan Gündüz'ün (14) bulunması için yürütülen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı.
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AFAD ile Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam"lar, jandarma, itfaiye, sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile arama kurtarma köpeği "Eros" ve "Şov" ile iz takip köpeği "Atak" arama çalışmalarına katıldı.
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"Kurbağa adam" ekipleri, çocukların en son kaybolduğu bölgeyi yeniden aradı. Ekipler, kayboldukları yerden yaklaşık 30 metre sürüklenen çocukların cesedine ulaştı.
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Dalda ve Gündüz'ün cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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