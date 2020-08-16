Kars'tan kahreden haber geldi! Yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu

AFAD ile Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı "kurbağa adam"lar, jandarma, itfaiye, sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile arama kurtarma köpeği "Eros" ve "Şov" ile iz takip köpeği "Atak" arama çalışmalarına katıldı.