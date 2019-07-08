Kars'taki 'Anadolu Peynirleri Buluşması'nda 32 ilden gelen peynirler beğeniye sunuldu
KARS'ta düzenlenen 'Anadolu Peynirleri Buluşması 2019' festivalinde, 32 ile ait 47 çeşit peynirin yanı sıra 25 firmanın ürettiği kaşar peyniri, davetlilerin beğenisine sunuldu.
Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu'nun öncülüğü Susuz Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Cilavuz Köy Enstitüsü Yerleşkesi’nde geçekleştirilen 'Anadolu Peynirleri Buluşması 2019' festivalinde Gürcistan, Kars ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Anadolu’nun farklı 32 ilinden gelen peynir üreticisi, 47 çeşit peynirlerini sergiledi.
Kars’ta 25 firmanın ürettiği kaşar peynirleri aralarında İsviçre, Rusya, İtalya ve Gürcistan ile yurdun çeşitli illerinden davet edilen misafirlerin beğenisine sunuldu. Hangi peynirin hangi üreticiye ait olduğunu bilmeyen katılımcılar, kaşarları tattıktan sonra tadını, kokusunu, görünüşünü, tuz oranını ve beğenisini puanlayarak formlara doldurdu. Böylece kaşar üreticileri ürettikleri kaşardaki artı ve eksik yanları öğrenme imkanı buldu.
Susuz mutfağı tanıtıldı
Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ve davetlilerin de katıldığı festivalde Susuz’a özgü yöresel yemekler ikram edildi. İmece usulü yapılan kahvaltının ardından Boğatepe köyü ve Susuz mutfağı da davetlilere tanıtıldı. Vali Öksüz ve beraberindekiler peynir stantlarını gezerek sergilenen peynirleri tadarak bilgi aldı.
Katılımcılar müzik eşliğinde halaylar çekti. Süt ve peynir üreticilerinin yanı sıra bilim insanları, aşçılar ve şefler, kamu yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Anadolu’nun çeşitli peynirlerini tatma imkanı buldu. Katılımcılar sergilenen peynirlerin ayırt edici özellikleri hakkında bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.