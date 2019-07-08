Kars'taki 'Anadolu Peynirleri Buluşması'nda 32 ilden gelen peynirler beğeniye sunuldu

Kars’ta 25 firmanın ürettiği kaşar peynirleri aralarında İsviçre, Rusya, İtalya ve Gürcistan ile yurdun çeşitli illerinden davet edilen misafirlerin beğenisine sunuldu. Hangi peynirin hangi üreticiye ait olduğunu bilmeyen katılımcılar, kaşarları tattıktan sonra tadını, kokusunu, görünüşünü, tuz oranını ve beğenisini puanlayarak formlara doldurdu. Böylece kaşar üreticileri ürettikleri kaşardaki artı ve eksik yanları öğrenme imkanı buldu.