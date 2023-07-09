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Kars'ta yağmurlar sonrası doğa canlandı! Muhteşem görüntüler!

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Kars'ta yağmurlar sonrası doğa canlandı! Muhteşem görüntüler!

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğa, yağmurların ardından çiçek ve kelebeklerle renklendi.

Kars'ta yağmurlar sonrası doğa canlandı! Muhteşem görüntüler!

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğa, yağmurların ardından çiçek ve kelebeklerle renklendi.

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Kars'ta yağmurlar sonrası doğa canlandı! Muhteşem görüntüler!

Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 500 rakımlı Kızılçubuk bölgesi, Keklik ve Kelebek vadisi, papatya, gelincik gibi rengarenk açan birçok çiçekle kaplandı.

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Kars'ta yağmurlar sonrası doğa canlandı! Muhteşem görüntüler!

Küçük şelaleler, mavi, kırmızı, kahverengi ve beyaz renklerdeki kelebekler, kondukları çiçeklerle doğanın bütün güzelliğini sergiliyor.

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Kars'ta yağmurlar sonrası doğa canlandı! Muhteşem görüntüler!

Bölgede çiçek tarlalarını dolaşan amatör doğa fotoğrafçıları, güzel manzara ve kelebeklerin fotoğraflarını çekiyor.

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