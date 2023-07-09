Kars'ta yağmurlar sonrası doğa canlandı! Muhteşem görüntüler!
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğa, yağmurların ardından çiçek ve kelebeklerle renklendi.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğa, yağmurların ardından çiçek ve kelebeklerle renklendi.
Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 500 rakımlı Kızılçubuk bölgesi, Keklik ve Kelebek vadisi, papatya, gelincik gibi rengarenk açan birçok çiçekle kaplandı.
Küçük şelaleler, mavi, kırmızı, kahverengi ve beyaz renklerdeki kelebekler, kondukları çiçeklerle doğanın bütün güzelliğini sergiliyor.
Bölgede çiçek tarlalarını dolaşan amatör doğa fotoğrafçıları, güzel manzara ve kelebeklerin fotoğraflarını çekiyor.