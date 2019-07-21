Kars'ta vatandaşların arasına kadar indiler! Görenler korku dolu anlar yaşadı
Kars'ın en büyük ilçelerinden birisi olan ve yaklaşık 45 bine yakın nüfusu bulunan Sarıkamış'ta yiyecek bulamayan yabani hayvanlar, şehre indi.
Kars sakinleri, nadir de olsa karışlaştıkları bir manzaranın aynısına şahit oldu. Önceki akşam sokaktan geçen Sarıkamışlı vatandaşlar, yiyecek bulmak için şehre inen yavru tilki ve boz ayı ile karşılaştı.
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İlk olarak apartmanın ön tarafında görünen yavru tilki, paniğe neden oldu. Yavru tilkiyi gören vatandaşlar ise ne yapacaklarını bilemedi.
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Aç kaldığı için Sarıkamış Ormanlarından yerleşim alanına inen yavru tilki ve boz ayı kendine yiyecek aramak için çöpleri karıştırdı.
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Bir süre etrafta yiyecek arayan yabani hayvanlar daha sonra gözden kayboldu.
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