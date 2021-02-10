Kars'ta TSK'nın düzenlediği "Kış-2021 Tatbikatı" nefes kesti!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği son dönemin en kapsamlı kış tatbikatı nefes kesen anlara sahne oluyor.
9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış-2021 Tatbikatı"na, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli de katılıyor.
14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında düzenlenen basın brifingi programında, gazetecilere tatbikattan kısa kesitler izletildikten sonra 9. Kolordu Komutanlığında görevli Topçu Albay Şafak Oğuz, tatbikatla ilgili bilgi verdi.
Tatbikat alanına götürülen gazetecilere, tatbikatın komuta merkezi gezdirildikten sonra, burada Azerbaycanlı komutanların da yer aldığı bir durum değerlendirmesi yapıldı ve ardından birçok senaryonun planlandığı tatbikata geçildi.
Tatbikatta, senaryo gereği İHA'ların tespit ettiği düşman karargahının olduğu bölgeye, Azerbaycan ve Türk Özel Kuvvet Komutanlığı personelinden oluşan karma tim tarafından direkt görev harekatı icra etti.