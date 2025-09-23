BIST 11.395
Kars'ta Sultan Alparslan'ın ilk cuma namazı kıldığı yerdeki kazı çalışmalarında bulundu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde taşınmaz ve taşınır nitelikteki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması amacıyla 5 noktada devam eden kazı çalışmalarında Selçuklu dönemine ait kümbet kalıntısı bulundu.

Kars'ta Sultan Alparslan'ın ilk cuma namazı kıldığı yerdeki kazı çalışmalarında bulundu - Resim: 1

Orta Asya'dan Ön Asya'ya VE Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Kars'taki Ani Ören Yeri, 11 ve 12. yüzyıllara ait Türk-İslam mimarisi eserlerini bünyesinde barındırıyor.

Kars'ta Sultan Alparslan'ın ilk cuma namazı kıldığı yerdeki kazı çalışmalarında bulundu - Resim: 2

Tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü, geçmişte Hristiyan ve Müslümanların yan yana yaşadığı ören yerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi işbirliğindeki kazı çalışmaları 5 noktada devam ediyor.

Kars'ta Sultan Alparslan'ın ilk cuma namazı kıldığı yerdeki kazı çalışmalarında bulundu - Resim: 3

Sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve restoratör mimarların da aralarında bulunduğu 130 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda, toprak altındaki tarihi yapı ve eserlerin gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

Kars'ta Sultan Alparslan'ın ilk cuma namazı kıldığı yerdeki kazı çalışmalarında bulundu - Resim: 4

Kalıntı etrafında kazı çalışmaları devam ediyor

Sultan Alparslan tarafından Anadolu'da ilk cuma namazının kılındığı Fethiye Camisi (Ani Katedrali) önünde yapılan kazı çalışmalarında Selçuklu dönemine ait kümbet kalıntısı bulundu. Tuğla gövdeli kümbet kalıntısının tamamen ortaya çıkarılması için çevresinde kazı çalışmaları devam ediyor.

