Kars'ta sıcaktan bunalan atlar derede serinletiliyor!

Demirci, atların köy yaşamında çok önemli yeri olduğunu belirterek, "Tırmığa koştuğumuz atları çok sıcak olduğu için dereye getirdik. Derede banyo yaptırıyoruz. Atların arası sineklerle iyi değil. Sinekler, tarlada ve çayırda atları perişan ediyor. Biz de atları yıkayalım, tozdan topraktan temizlensin dedik." ifadelerini kullandı.