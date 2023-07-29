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Kars'ta sıcaktan bunalan atlar derede serinletiliyor!

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Kars'ta sıcaktan bunalan atlar derede serinletiliyor!

Kars'ta tarımda ve yük taşımada kullanılan atlar, sıcak havada sahipleri tarafından derede serinletiliyor.

Kars'ta sıcaktan bunalan atlar derede serinletiliyor!

Selim ilçesi Karahamza köyünde hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşmasıyla, yük taşıma, tırmıklama ve bazen köyler arası yarışlarda kullanılan atlar, sahiplerince dereye geçirildi.

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Kars'ta sıcaktan bunalan atlar derede serinletiliyor!

Sıcaktan ve sineklerden bunalan atların, soğuk suda yuvarlanıp yüzdüğü ve koştuğu görüldü.

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Kars'ta sıcaktan bunalan atlar derede serinletiliyor!

At sahiplerinden Bener Demirci, AA muhabirine, sıcak havalarda zorlanan atlara, suyla serinletmenin iyi geldiğini söyledi.

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Kars'ta sıcaktan bunalan atlar derede serinletiliyor!

Demirci, atların köy yaşamında çok önemli yeri olduğunu belirterek, "Tırmığa koştuğumuz atları çok sıcak olduğu için dereye getirdik. Derede banyo yaptırıyoruz. Atların arası sineklerle iyi değil. Sinekler, tarlada ve çayırda atları perişan ediyor. Biz de atları yıkayalım, tozdan topraktan temizlensin dedik." ifadelerini kullandı.

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