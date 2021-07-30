Kars'ta kuş cenneti Kuyucuk Gölü tamamen kurudu! Artık kuş da yok su da

"Ne kuş, ne su var"

Kuyucuk Gölü’nde su kalmadığını ifade eden vatandaşlar, “Kuyucuk Gölü’ne gelip kuşları seyrediyordum. Fakat bugün geldiğimde tamamen kurumuştu. Uzun zamandır gelmiyordum. Ne kuş var, ne su var, hiçbir şey yok. kuşlar bile terk etmiş” dedi.