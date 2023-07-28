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Kars'ta Kerbela şehitleri anılıyor!

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Kars'ta Kerbela şehitleri anılıyor!

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1384. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor.

Kars'ta Kerbela şehitleri anılıyor!

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri etkinliklerle yad ediliyor.

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Kars'ta Kerbela şehitleri anılıyor!

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelerek ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan binlerce kişi, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı.

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Kars'ta Kerbela şehitleri anılıyor!

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

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Kars'ta Kerbela şehitleri anılıyor!

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde Zülfikar kılıcıyla yürüyüşe katıldı. 

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