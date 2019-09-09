Kars'ta Kerbela şehitleri 15 bin kişinin katılımı ile anılıyor
KARS'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1380. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı yürüyüş ile başladı.
Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 15 bin kişilik grup, anma programı kapsamında yürüyüşe geçti.
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Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Merkez Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.
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Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde dev zülfikarla yürüyüşe katıldı.
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Yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti.
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