Kars'ta kamyonet kasasında "mobil havuz" keyfi!

Alican Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak havanın bunaltıcı olduğunu ifade ederek, "42 yaşındayım, Kars'ta ilk defa bu kadar sıcak hava gördüm. Kendi imkanlarımızla kamyonetimize su doldurduk, bu şekilde serinlemeye çalışıyoruz." dedi.