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Kars'ta ilginç olay! Rahatsızlanan buzağıyı maske takıp veterinere götürdüler

KARS'ın Akyaka ilçesinde besici çift, rahatsızlanan buzağılarına maske takıp veteriner kliniğine götürdü.

Kars'ın Akyaka ilçesinde besicilik yapan Tellibey- Songül Tuncer çifti, rahatsızlanan buzağılarına maske takıp veteriner kliniğine götürdü.

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Akyaka ilçesinin Demirmenköprü köyünde oturan Tellibey- Songül Tuncer çiftinin buzağıları rahatsızlandı.

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Çift, buzağıyı, kendilerine ait otomobilin arka koltuğuna bindirip, kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü.

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Çift, 3 aylık olduğu belirtilen buzağıya ayrıca maske taktı. Tuncer çifti, buzağılarını sindirim sistemi rahatsızlığından dolayı veteriner hekime getirdiklerini söyledi.

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