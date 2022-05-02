Kars'ta hayvan otlatan 12 yaşındaki çocuk kayboldu

Havanın yağmurlu olması arama çalışmalarını aksatırken, Tarık Altun’un yakınları da çocuklarının bir an evvel bulunmasını istiyor.

Selma ve Oktay Altun çiftinin 5 çocuğunun 3'üncüsü olan Tarık Altun’un arama çalışmalarına havanın kararması ve yağmurlu olmasından dolayı ara verildi. Arama çalışmalarına sabah erken saatlerde tekrar başlanacağı öğrenildi.