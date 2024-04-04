Kars'ta düzenlenen kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu.
Tatbikat kapsamında hedefler, hava unsurlarının, ateş destek vasıtalarının, tank ve mekanize birlikleri ile keskin nişancıların atışlarıyla 12'den vurularak başarıyla imha edildi.
3. Ordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen fiili atışlı tatbikatın gözlemci günü yapıldı.
Birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, ferdi ile toplu eğitimin geliştirilmesi amacıyla Kars'ta düzenlenen tatbikat doğudaki 16 ilde icra edildi.
Kars'ta fili atışlı arazi ve fiili sınır güvenliği tatbikatları, Ağrı ve Bitlis Tatvan'da ise fiili atışsız arazi tatbikatı yapıldı.