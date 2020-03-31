Kars'ta Çinli adam paniği! Koronavirüs hastası mı belli değil

Koronavirüs salgını nedeniyle alarm durumunda olan vatandaşlar, çekik gözlü turistlerden korkar oldu. Kars’ın en işlek caddelerinden Faikbey Caddesi’nde görülen Çinli, kentte hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Polis ve sağlık ekiplerini seferber eden Çinli gözetim altına alındı.