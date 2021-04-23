Kars'ta hizmet veren Kars Veteriner Polikliniği’ne getirilen buzağı, kedi ve köpeklerde korona virüs tespit edildi. Şiddetli bir şekilde buzağılarda ortaya çıkan ishaller özellikle buzağılarda ölümlere neden oluyor. Korona virüs çıktığı an hem yetiştirici için hem de diğer yetiştiriciler korktu. Bazı besiciler 'bize de bulaşır mı ' diye korkup buzağılarını veterinere bırakıp gittiler.