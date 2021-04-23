Kars'ta buzağılarda koronavirüs çıktı! Vatandaş korkudan buzağıları bırakıp gitti
KARS’ta buzağılarda korona virüs görüldü. İshal şikayetiyle sahipleri tarafından Kars Veteriner Polikliniği’ne getirilen buzağılarda hızlı test kitleriyle yapılan testlerde, korona virüs oldukları tespit edildi.
Kars'ta hizmet veren Kars Veteriner Polikliniği’ne getirilen buzağı, kedi ve köpeklerde korona virüs tespit edildi. Şiddetli bir şekilde buzağılarda ortaya çıkan ishaller özellikle buzağılarda ölümlere neden oluyor. Korona virüs çıktığı an hem yetiştirici için hem de diğer yetiştiriciler korktu. Bazı besiciler 'bize de bulaşır mı ' diye korkup buzağılarını veterinere bırakıp gittiler.
Merkezde hizmet veren Kars Veteriner Polikliniği’ne getirilen buzağı, kedi ve köpeklerde korona çıktı. İshal şikayetiyle sahipleri tarafından Kars Veteriner Polikliniği’ne getirilen buzağılarda hızlı test kitleriyle yapılan testlerde, korona virüs oldukları tespit edildi.
Dışkılardan test yaptık korona çıktı
Kars Veteriner Kliniği veteriner hekimlerinden Tolgahan Ediz şöyle konuştu: “Bu sene kliniğimize gelen ishallerin kesmeyen ishaller olduğunu fark ettik ve viral enfeksiyondan şüphelenerek hızlı test kitleriyle beraber test yaptık. Dışkılardan aldığımız numuneler sonucunda test yapıyoruz."
"Bunun sonucunda korona virüs olduğu çıktı. Korona virüs çıktığı an hem yetiştirici için hem de diğer yetiştiriciler bir an korktular. Hani bize de bulaşır mı diye, hatta buzağısını bırakıp gidenler de oldu.”