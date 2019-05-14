Kars'ta bulundu herkesi hayran bıraktı içinden bakın ne çıktı

Kars'ta bulundu herkesi hayran bıraktı içinden bakın ne çıktı

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Köçköy köyü kırsalında kaya kartalının kayaya yaptığı yuva, görenleri hayran bıraktı. 

Kars'ta bulundu herkesi hayran bıraktı içinden bakın ne çıktı - Sayfa 1

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Köçköy köyü kırsalında kaya kartalının kayaya yaptığı yuva, görenleri hayran bıraktı. Arpaçay ilçesinde hayvan otlatan çoban Mutlu Aktaş, kayalıklarda kartal yuvası buldu.Mutlu Aktaş'ın çektiği görüntülerde, kaya kartalının yuvayı yaparken gösterdiği özen, dikkat çekti. 

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Kars'ta bulundu herkesi hayran bıraktı içinden bakın ne çıktı - Sayfa 2

Bir kayada, tehlikeden uzak, birkaç metre yüksekliğe kurulan yuva, hayran bıraktı. Yuvayı her türlü tehlikeye karşı koruyan kartal, yumurtadan çıkacak olan yavrularını da burada güvenle büyütecek.İşte herkesi hayran bırakan görüntü...

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Kars'ta bulundu herkesi hayran bıraktı içinden bakın ne çıktı - Sayfa 3
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Kars'ta bulundu herkesi hayran bıraktı içinden bakın ne çıktı - Sayfa 4
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