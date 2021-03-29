Kars'ta boz ayılar kış uykusundan uyandı! Yiyecek arayışına çıkan ayılarla selfie çekti
Kış mevsimini Kars'taki sarıçam ormanlarında geçiren ve kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmak için yavrularıyla yerleşim yerlerine kadar iniyor. Vatadaşlar da ayılarla selfie çekiliyor...
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek aramak için gezinmeye başladı. Yaz döneminde, yaklaşık 300-350 kilometre yol yürüyerek Artvin'de Şavşat ormanlık alanına göç eden ve burada meyvelerle beslenen bozayılar, havaların soğumasıyla kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarına geri dönüyor.
Kış mevsimini ilçedeki sarıçam ormanlarında geçiren bozayılar, havaların ısınmasıyla kış uykusundan yavaş yavaş uyanıyor. Sarıçam ormanlarının karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulamayan bozayılar, karınlarını doyurmak için yavrularıyla ilçe merkezine kadar iniyor.
Kars-Erzurum kara yolu üzerindeki balık lokantası yakınına gelen bazı bozayılar da çöpe atılan balık ve yemek atıklarıyla karnını doyurmaya çalışıyor.
Akşamları mahallelere kadar iniyorlar
Vatandaşlardan Şenay Vanlı, havaların yavaş yavaş ısınmasıyla ayıların kış uykusundan uyandığını söyledi. Bozayıların mahallelere kadar indiğini ifade eden Vanlı, "Özellikle akşamları çok rahat geziyorlar. Şu anda da arkamda ayı yiyecek arıyor, herkesin dikkatli olması lazım." dedi.