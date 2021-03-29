Kars'ta boz ayılar kış uykusundan uyandı! Yiyecek arayışına çıkan ayılarla selfie çekti

Akşamları mahallelere kadar iniyorlar

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, havaların yavaş yavaş ısınmasıyla ayıların kış uykusundan uyandığını söyledi. Bozayıların mahallelere kadar indiğini ifade eden Vanlı, "Özellikle akşamları çok rahat geziyorlar. Şu anda da arkamda ayı yiyecek arıyor, herkesin dikkatli olması lazım." dedi.