Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi ortaya çıkanlar için fotoğrafçılar akın etti

Buralarda bir Hasankeyf oldu: Sular altında kalan camilerin bir Hasankeyf olduğuna dikkat çeken Beşli, “Bende bir Karslı fotoğrafçı olarak burada çalışmayı çok seviyorum. Sosyal medya hesaplarımdan paylaştığım da yine bu köylerde yaşayan insanlarda burada yaşamışlar, anıları geçmiş, çocuklukları geçmiş, onlarda da olumlu tepkiler alıyorum. Ayrıca ilimizi ziyaret etmeye gelen turistler, fotoğrafçı arkadaşları da buralara getiriyorum. Çok ilgilerini çekiyor. Çamçavuş ve Boğazköy’ün camileri de bir Hasankeyf gibi oldu” diye konuştu.