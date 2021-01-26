Kars'ta ahır yaparken 'gizemli taş' buldu! Hz. İsa ve Nuh'un gemisi var deniyor

Kül içerisindeydi: Arazisinde ahır yapımı için temel kazısı sırasında taşları bulduğunu belirten Sezgin Ancı, "Taş biçimde fakat kırık bir tandırın içinde olması ve kül içerisinde olması dikkatimi çekti. Müzeye getirdiğimde taş olarak isimlendirdiler ama ben bunların üzerinde belirli bir zaman sonra yoğunlaştım ve insan eliyle yapıldığından şüphelendim. " dedi.