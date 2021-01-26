Kars'ta ahır yaparken 'gizemli taş' buldu! Hz. İsa ve Nuh'un gemisi var deniyor
KARS'ta bulduğu taşların 'gizemli' olduğunu savunup incelenmesini isteyen Sezgin Ancı, taşların üzerinde HZ. İsa figürü olduğunu iddia etti.
Merkez Halitpaşa Mahallesi’nde yaşayan Sezgin Ancı, bir süre önce ahır yapmak için temel kazdığı sırada, üzerlerinde çeşitli figür ve resimler olan taşlar buldu. Çıplak gözle ilk bakıldığında ne olduğu anlaşılmayan fakat dikkatlice incelendiğinde 3 boyutlu olduğu ve içlerinde gizli resimlerin bulunduğu görülüyor.
Taşlarda, Hz. İsa'nın kanatlı resmi, Meryem Ana ve kutsal kase gibi figürlerin yanı sıra değişik şekillerde objeler de görülüyor. Taşların üzerinde fil, köpek, geyik, boğa olarak tasvir edilmiş resimler de yer alıyor.
Kül içerisindeydi: Arazisinde ahır yapımı için temel kazısı sırasında taşları bulduğunu belirten Sezgin Ancı, "Taş biçimde fakat kırık bir tandırın içinde olması ve kül içerisinde olması dikkatimi çekti. Müzeye getirdiğimde taş olarak isimlendirdiler ama ben bunların üzerinde belirli bir zaman sonra yoğunlaştım ve insan eliyle yapıldığından şüphelendim. " dedi.
Kimyasal yapısını inceletti: Ancı, "Ben bunların pişmiş toprakla yapıldığına inanıyorum. Bunlar daha sonra taş şeklini almışlar. Ben bunların Maden Tetkik Arama’ya (MTA) göndererek kimyasal yapısını incelettirdim. Tarihlendirilmesi için de Ankara Üniversitesi'ne gönderdim. TÜBİTAK'ta tarihlendirilmesi gerektiğini belirttiler. Bu objeleri bilim insanlarımızın dikkatle araştırmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.