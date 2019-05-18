Karslılar ramazan ayında böyle eğleniyorlar

Karslılar ramazan ayında böyle eğleniyorlar

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları ve "savaş oyunu" olarak da bilinen cirit, halen yaşatıldığı Kars'ta meraklılarının ramazan eğlencesi haline geldi.

Karslılar ramazan ayında böyle eğleniyorlar - Sayfa 1

Kışın kar üstünde yaptıkları cirit gösterileriyle özellikle Doğu Ekspresi ile kente gelenlerin beğenisini toplayan ciritciler, bahar mevsiminde de bu oyunu sergilemeyi sürdürüyor.

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Karslılar ramazan ayında böyle eğleniyorlar - Sayfa 2

Şu sıralar ise ramazan ayı dolayısıyla cirit oyununu iftar saatlerine göre ayarlayan vatandaşlar, öğleden sonra başladıkları cirit müsabakasına iftar saati yaklaşana kadar devam ediyor.

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Karslılar ramazan ayında böyle eğleniyorlar - Sayfa 3

Ciridi şu sıralar Selim ilçesine bağlı Kekeç köyündeki yeşil çayırlarda oynayan cirit meraklıları, iftara kadar eğlenceli vakit geçiriyor.

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Karslılar ramazan ayında böyle eğleniyorlar - Sayfa 4

Çevre köy ve ilçelerden vatandaşlar da Kekeç köyüne gelerek, iftar saatine kadar cirit müsabakalarını izliyor.

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