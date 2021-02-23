'Karşınıza çok küçük yaşta çıktım' deyip Aleyna Tilki isyan etti! Exxen'de hüsrana uğramıştı

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformundaki İşte Bu Benim Masalım dizisiyle seyirci karşısına çıkan Aleyna Tilki, dizinin beklediği performansı alamamasıyla hüsrana uğramıştı. Dizinin başrollerinin geniş kitlesine rağmen İMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi olmuştu.