'Karşınıza çok küçük yaşta çıktım' deyip Aleyna Tilki isyan etti! Exxen'de hüsrana uğramıştı
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolünü paylaştığı dizide hüsrana uğrayan Aleyna Tilki, Retrograde öncesi Instagram'dan sitem etti.
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformundaki İşte Bu Benim Masalım dizisiyle seyirci karşısına çıkan Aleyna Tilki, dizinin beklediği performansı alamamasıyla hüsrana uğramıştı. Dizinin başrollerinin geniş kitlesine rağmen İMDb platformunda 10 üzerinden 1.7 puan alarak Türk dizi tarihinin en düşük puan alan dizisi olmuştu.
İşte Bu Benim Masalım dizisinin 2. sezonunun çekilip çekilmeyeceği belirsizliğini sürdürürken Aleyna Tilki, dünya starı olma yolundaki ilk adımı geçtiğimiz haftalarda atmıştı.
Tilki, Warner Music Global etiketiyle İngilizce ‘Retrograde’ şarkısında çalışmalarını bitirmişti. Parçanın söz ve müziğine İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile Amerikalı Diplo imzalarını atmıştı.
Sarah Hudson, King Hery ve Luca Pretolosi’nin yanı sıra Türk müzisyenler de Aleyna Tilki'nin ekibinde yer aldı.