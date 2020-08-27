Kars'ı karasinekler bastı! Vatandaş ne yapacağını şaşırdı
KARS'ta hava karardıktan sonra ortaya çıkan karasinekler hayatı olumsuz etkiledi. Kent sakinleri, sineklerin her yeri sardığını belirtip, önlem alınmasını isterken bazıları da sineklerden kurtulmak için farklı yöntemler denedi.
KARS'ta hava karardıktan sonra ortaya çıkan karasinekler vatandaşa zor anlar yaşattı.
Vatandaşların bazıları dezenfektanla bazıları da hortumla su tutup sineklerden kurtulmaya çalıştı.
İlk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyen Selami Çapan, "Kazım Paşa Caddesi'nde süt ve süt ürünleri üzerine iş yerim var. Hava sıcak olduğu için birçok iş yerinin kapısı açık. Havanın kararması ile birlikte binlerce sinek, yakılan ışıklara akın etti. Önce korktuk. Sonra bunların kendiliğinden öldüğünü gördük. Ölenleri de biz temizledik. Her yer bir anda sinek ölüsü ile doldu.
Kimi dükkanların camlarına dezenfektan sıktı, kimi ise üzerlik bitkisini yakarak, sinekleri iş yerlerinden uzak tutmaya çalıştı. Bazı arkadaşlar hortumla su tutarak sinekleri temizledi. Hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne de yaşadım" diye konuştu.