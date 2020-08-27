Kars'ı karasinekler bastı! Vatandaş ne yapacağını şaşırdı

İlk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyen Selami Çapan, "Kazım Paşa Caddesi'nde süt ve süt ürünleri üzerine iş yerim var. Hava sıcak olduğu için birçok iş yerinin kapısı açık. Havanın kararması ile birlikte binlerce sinek, yakılan ışıklara akın etti. Önce korktuk. Sonra bunların kendiliğinden öldüğünü gördük. Ölenleri de biz temizledik. Her yer bir anda sinek ölüsü ile doldu.