Kars Sarıkamış beyaza büründü! Nisan ayında yağan kar herkesi şaşırttı
KARS'ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sarıkamış'ta Nisan ayında lapa lapa yağan kar vatandaşları şaşırtırken, çocukların eğlencesi oldu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve yağmurlu hava etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun olarak yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
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Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü ilçede, aniden başlayan kar yağışı, ağaç, bitki ve yolların kaplamasına neden oldu.
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Vatandaşlar şaşırdı
Araçlarının üzerindeki karları temizleyen kent sakinlerinden Ahmet Demirci, nisan ayının son günlerindeki kar yağışının kendilerini şaşırttığını söyledi.
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