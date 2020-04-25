Kars Sarıkamış beyaza büründü! Nisan ayında yağan kar herkesi şaşırttı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk ve yağmurlu hava etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun olarak yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.