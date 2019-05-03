Kars halkı isyan etti işin aslı başka çıktı

Deney olduğu açıklanınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı

Anne sakinleşmeyince ise polis arandı ve olay yerine gelen polis ne olup bittiğini anlamaya çalışırken Okul Müdürü Oğuz Fırat, olayın gerçek olmadığını bunun bir sosyal deney olduğunu açıkladı. Rahat bir nefes alan vatandaşlar her türlü şiddete karşı olduklarını belirterek Kocabahçe Ortaokulu’nu bu anlamlı ve önemli konuya dikkat çektikleri için teşekkür etti.