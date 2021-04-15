Karpuz pazar tezgahına çıktı! Tanesi 80 TL'den satılıyor tüketici dilimle almaya başladı
Sezonun ilk karpuzu pazar tezgahında yerini aldı. Tanesi 80 TL'yi bulan karpuz, tüketicinin isteği üzerine dilimlerle satılmaya başlandı.
Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun fiyatı ise cep yaktı. Kilosu 8 TL'den satışa sunulan karpuzdan almak isteyenler, ortalama 60-80 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor.
Bu parayı vermek istemeyenler sık sık 'Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz?' diye sorunca Antalya'daki semt pazarcısı Arda Ünal, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu.
Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Arda Ünal, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 15-20 TL'den tüketiciye satmaya başladı.
Bu yöntem büyük ilgi görürken hem tüketici hem de satıcı halinden memnun. Çocukluğundan bu yana karpuz işiyle ilgilendiğini anlatan Ünal, İran karpuzunun kilosunun 8 TL'den satıldığını belirtti.