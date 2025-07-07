Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun bu faydası hiç bilinmiyordu! Cilt üzerindeki faydasına inanamayacaksınız...
Karpuz yaz aylarının en sevilen ve sofralardan eksik olmayan meyvelerinden şüphesiz. Sevilen lezzeti ve ferahlatıcı etkisi ile karpuz başta cilt olmak üzerinde sağlık üzerinde büyük faydalar sağlıyor. İşte karpuzun bilinmeyen faydaları ve sağlık üzerinde ki tüm etkileri...
Karpuz yaz meyvesi olarak ülkemizde üretiliyor ve yaygın bir tüketime sahip. Sağlık üzerinde etkileri ile birçok kronik hastalığın da önlenmesine yardımcı olur. Bunun yanında karpuz, tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmanın iyi bir yoludur. Bu nedenle karpuz, kilo kontrolünü de destekler. Karpuzun kabuğu da lif, C vitamini ve çinko gibi besinlerle doludur.
Karpuz nedir? Karpuz nerede yetişir? Karpuzun eski adı nedir? Kaşgarlı Mahmut'un 1071 yılında yazdığı Dîvânü Lugati't-Türk ve Ali Şîr Nevaînin yazdığı Muhakemetü'l-Lugateyn (İki dilin yargılanması) de Karpuz sözcüğünün Türkçesi Büken olarak geçmektedir.
KAPRUZ İÇERİĞİNDE NELER VAR?
Karpuz, sıvı içermesi ve antioksidan yapısından dolayı önemli bir besin kaynağıdır. Karpuz içerisinde yer alan besin değeri sayesinde kalp sağlığını destekler, kas ağrılarını azaltır, kilo kontrolüne, sindirim sistemi ve cilt sağlığını destekler.
KARPUZ NEREDE YETİŞİR?
Ülkemizde, karpuzun en fazla üretildiği bölgeler sırasıyla; Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgeleridir. İl bazında ise en fazla üretim ilimizde yapılmaktadır. Adana ili Türkiye karpuz üretiminin tek başına % 20'sini sağlamaktadır.