Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun bu faydası hiç bilinmiyordu! Cilt üzerindeki faydasına inanamayacaksınız...

Karpuz yaz meyvesi olarak ülkemizde üretiliyor ve yaygın bir tüketime sahip. Sağlık üzerinde etkileri ile birçok kronik hastalığın da önlenmesine yardımcı olur. Bunun yanında karpuz, tatlı krizlerini en hafif şekilde atlatmanın iyi bir yoludur. Bu nedenle karpuz, kilo kontrolünü de destekler. Karpuzun kabuğu da lif, C vitamini ve çinko gibi besinlerle doludur.