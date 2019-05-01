Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Sunucu Ece Üner’in "Güzel günler göreceğiz diye diye en sonunda Kerimcan Durmaz'ın en müstehcen yerini bile gördük” sözlerini paylaşan Fişekçi ''Takip etmeyin siz de! Ben neden görmedim adamın penisini? Bir penis görseniz ne olur yani? Penise gelene kadar sürüyle çocuk istismarı, hayvana yapılan işkence, yolsuzluk, orospuluk var. Bir organ nihayetinde gördüğünüz, dünyanın sonu değil’’ dedi.