Karnından vurularak bebeğini kaybeden hamile kadına dava açıldı

Kavgayı anne adayı başlattı: Polis yetkililerine göre, Jones ile Jameson arasında bir mağazanın önünde bebeğin babasının kim olduğu konusunda kavga çıktı. Jameson, Jones'u karnından vurdu. Jones düşük yaptı. Polis Jones'un kavgayı başlatan kişi olarak bebeğinin hayatını tehlikeye attığını Jameson'ın kendisini savunmak zorunda kaldığını söylüyor.