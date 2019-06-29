Karnından vurularak bebeğini kaybeden hamile kadına dava açıldı
Kısa süre içerisinde dünyanın gündemine oturan olay, ABD'de gerçekleşti. Bir kavga esnasında karnına darbe alarak bebeğini kaybeden kadına, bebeğin ölümüne sebebiyet vermekten dava açıldı.
Girdiği kavgada karnından vurularak bebeğini kaybeden beş aylık hamile bir kadın hakkında, doğmamış bebeğinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan dava açıldı. 27 yaşındaki Marshae Jones, kavgayı başlatan kişi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Jones'u vuran 23 yaşındaki Ebony Jemison ise, geçen Aralık'ta yaşandığı belirtilen olayda ceza almadı. Jemison hakkında da ölüme sebebiyet vermek suçundan iddianame hazırlanmış ancak jüri bunu reddettiği için dava düşmüştü.
Kavgayı anne adayı başlattı: Polis yetkililerine göre, Jones ile Jameson arasında bir mağazanın önünde bebeğin babasının kim olduğu konusunda kavga çıktı. Jameson, Jones'u karnından vurdu. Jones düşük yaptı. Polis Jones'un kavgayı başlatan kişi olarak bebeğinin hayatını tehlikeye attığını Jameson'ın kendisini savunmak zorunda kaldığını söylüyor.
Bir polis memuru ise "Buradaki tek gerçek kurban, doğmamış bebektir. Bebeğin ölümüyle sonuçlanan kavgayı o başlattı ve devam ettirdi. Annesinin korumasına muhtaç olan bebek gereksiz bir şekilde kavganın içine çekildi" dedi.