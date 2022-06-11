Karnından öyle bir şey çıktı ki doktorlar bile şaşkına döndü! 65 kilo olarak girdiği ameliyattan 48 kilo çıktı

Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, meslek hayatında 40 yılı geride bıraktı. Başarılı cerrah, meslek hayatında birçok kez kitle çıkartma ameliyatı gerçekleştirdi. Bu zamana kadar bir insanın vücudundan çıkarttığı en büyük kitlenin 10,5 kilo olduğunu belirten Üstün, Sivas’tan Medicana İnternational Samsun Hastanesi’ne tedavi olmaya gelen 48 yaşındaki kadın hastanın karnından 16 kilo 900 gramlık dev kitle çıkarttıklarını ve bunun meslek hayatında gördüğü en büyük kitle olduğunun altını çizdi.