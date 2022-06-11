Karnından öyle bir şey çıktı ki doktorlar bile şaşkına döndü! 65 kilo olarak girdiği ameliyattan 48 kilo çıktı
SAMSUN'da nefes alma ve böbrek sorunları ile hastaneye giden kadının karnından 16.9 kiloluk dev kitle çıkartıldı. Ameliyata giren Prof. Dr. Cazip Üstün meslek hayatında gördüğü en büyük kitleyi alarak hastayı sağlığına kavuşturduğunu açıkladı. Prof. Dr. Cazip Üstün karında oluşan kitleler için alınabilecek önlemleri bizlerle paylaştı.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, meslek hayatında 40 yılı geride bıraktı. Başarılı cerrah, meslek hayatında birçok kez kitle çıkartma ameliyatı gerçekleştirdi. Bu zamana kadar bir insanın vücudundan çıkarttığı en büyük kitlenin 10,5 kilo olduğunu belirten Üstün, Sivas’tan Medicana İnternational Samsun Hastanesi’ne tedavi olmaya gelen 48 yaşındaki kadın hastanın karnından 16 kilo 900 gramlık dev kitle çıkarttıklarını ve bunun meslek hayatında gördüğü en büyük kitle olduğunun altını çizdi.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, meslek hayatında 40 yılı geride bıraktı. Başarılı cerrah, meslek hayatında birçok kez kitle çıkartma ameliyatı gerçekleştirdi. Bu zamana kadar bir insanın vücudundan çıkarttığı en büyük kitlenin 10,5 kilo olduğunu belirten Üstün, Sivas’tan Medicana İnternational Samsun Hastanesi’ne tedavi olmaya gelen 48 yaşındaki kadın hastanın karnından 16 kilo 900 gramlık dev kitle çıkarttıklarını ve bunun meslek hayatında gördüğü en büyük kitle olduğunun altını çizdi.
“Hasta ameliyata 65 kilo girdi, 48 kiloya düştü”
Karnından 16,9 kilo kitle çıkartılan kadının 65 kilo girdiği ameliyattan 48 kilo olarak çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Cazip Üstün, “Doktorlukta 40. meslek yılımdayım. Bu zamana kadar bir insanın vücudundan çıkarttığım en büyük kitle 10,5 kiloydu. Son hastamızdan çıkarttığım kitle ile rekorumu kırmış oldum.
Hastamızdan 16,9 kilo kitle çıkarttım. Hastamız 48 yaşındaki bir kadındı. Sivas’tan Samsun’a ameliyat olmak için geldi. Kendi söylemine göre 'karın civarında büyüme' nedeniyle doktora gitmiş orada 'karın çevresine yağ biriktiğini söylediklerini' ifade etti ama pek inandırıcı değil.