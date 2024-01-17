Karnındaki kitleyi görenler dehşete düştü, ameliyatla alındı

"Hastamızın iyileşmesi bizleri mutlu etti"

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Altun Kaya, taburcu edildi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Doç. Dr. Orçun Yalav, "Kitlenin içerisi ve etrafında çok sayıda damarsal yapı vardı. Damarın çok olması kanama riskinin yüksek olması anlamına gelir. Ameliyat yaklaşık 7,5 saatimizi aldı, büyük bir titizlikle yaptığımız ameliyatta önemli bir kanama olmadı. Hastaya 5 ünite kan takviyesi yaptık. Ameliyattan sonraki erken dönemde hasta çok rahatladığını ve iştahının açıldığını söyledi. İyileştiğini görmek beni ve ekibimizi mutlu etti" dedi.